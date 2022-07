Calciomercato Inter, gli esuberi bloccano le cessioni: il punto

Beppe Marotta alle prese con il caso attaccanti

Dopo un avvio ottimo da parte dei nerazzurri per quel che riguarda le entrate con gli arrivi di Lukaku, Bellanova e Asllani, il mercato dell’Inter sta vivendo una fase di stallo. Tutto per colpa di quegli attaccanti che faticano a partire. Sanchez ha detto no a diverse squadre fuori dall’Europa per la sua volontà di rimanere a giocare su certi palcoscenici a cui è abituato il cileno, l’unico club rimasto nella sua lista è il Marsiglia che però deve liberare un posto in attacco.

Non solo Sanchez, chi può sbloccare il mercato

Nelle ultime ore novità sul fronte Dzeko che ha riscontrato l’interesse del Borussia Dortmund. La squadra tedesca è alla ricerca di un sostituto di Haller, vista l’assenza a causa di un tumore maligno. Su Pinamonti c’è l’interesse di diverse squadre di Serie A ma nessuno ancora sta affondando il colpo.