Calciomercato Inter, i nerazzurri sfidano la Juventus per il vice Gosens: Marotta tenta l’assalto

Calciomercato Inter, altro acquisto per Marotta?

Dopo le sfide nelle Coppe e aspettando il campionato, Inter e Juventus tornano a sfidarsi, almeno per ora sul mercato dopo la trattativa Bremer visto che l’Inter sta lavorando per chiudere alcuni acquisti in attesa di capire come si evolverà la questione legata a Skriniar.

Calciomercato Inter, l’Inter lavora su Kostic: pronti 15 milioni

Ecco perchè l’Inter sta lavorando per ad un colpo per la fascia visto che Inzaghi ha bisogno di un nuovo esterno dopo la partenza di Perisic, passato al Tottenham. Marotta in queste ore è tornato su Filip Kostic, esterno sinistro dell’Eintracht Frankfurt che potrebbe arrivare ad un anno dalla scadenza, considerato che Inzaghi ha provato Dimarco sulla fascia lasciando però un posto scoperto in difesa.