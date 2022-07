Calciomercato Lazio, i biancocelesti chiudono per gli ultimi due colpi: i dettagli

Lazio, Sarri soddisfatto per il mercato

E’ una Lazio scatenata quella della sessione di mercato estiva visti i discorsi fatti da Sarri a fine campionato che aveva chiesto molti acquisti per portare i biancocelesti in alto. Non sono mancate le attese da parte di Tare che in poche settimane ha acquistato Romagnoli, Maximiano, Gila, Casale, Cancellieri e Marcos Antonio.

Calciomercato Lazio, Tare prepara due acquisti

Il ds albanese non vuole fermarsi visto che mancano ancora un secondo portiere, Vecino(già preso a parametro zero dall’Inter) e un terzino sinistro visto che Hysaj potrebbe partire. E allora ecco che Tare nelle prossime ore potrebbe chiudere per Provedel dallo Spezia ed avvicinarsi sempre di più a Emerson Palmieri, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dallo Spezia.