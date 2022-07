Calciomercato Milan, i rossoneri pescano in Ligue 1: Diallo libera Skriniar al PSG?

Calciomercato Milan, caccia al difensore

Dopo l’acquisto di De Ketelaere ora il Milan non vuole più fermarsi visto che i rossoneri hanno bisogno di un nuovo difensore per completare la rosa di Pioli, che al momento chiede altri acquisti per poter competere di nuovo con l’Inter per lo scudetto.

Calciomercato Milan, torna di moda l’idea Diallo

Il QS racconta che il Milan sta spingendo per il difensore che manca per sostituire Romagnoli. “Milan, in difesa Maldini pressa Diallo”. Il nome è quindi quello che porta a Abdou Diallo, centrale e all’occorrenza terzino sinistro del Psg. Il difensore potrebbe così liberare l’acquisto di Skriniar, che arriverebbe in Francia per 70 milioni di euro. Restano però per Maldini anche le piste che portano a Japhet Tanganga, del Tottenham e Evan N’Dicka dell’Eintracht.