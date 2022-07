Calciomercato Milan, il sostituto di Kessie arriva dalla Premier

L’ultima idea di Maldini e Massara

I rossoneri sono alla ricerca di tasselli mancanti per completare la rosa di mister Pioli. Il primo acquisto era stato Divock Origi ufficializzato a inizio luglio mentre i dirigenti del Milan in questo momento sono al lavoro per chiudere il colpo De Ketelaere. Dopo aver chiuso l’acquisto del belga, il Diavolo tornerà sul mercato per provare a prendere un difensore e un centrocampista con cui allungare la rosa a livello tecnico e numerico.

Milan, idea Ndombele per il centrocampo

In casa Milan serve un centrocampista che possa sostituire degnamente Kessie (volato a Barcellona). Il profilo giusto per Maldini corrisponde al nome di Tanguy Ndombele, tornato al Tottenham dopo la parentesi Lione. Il giocatore francese non rientrerebbe nei piani di Antonio Conte, per questo la trattativa è possibile.