Calciomercato Roma, la cessione di Shomurodov sblocca Belotti: c’è l’offerta per il “Gallo”

Calciomercato Roma, due colpi per sognare ancora

Aspettando Wijnaldum, trasferimento che sarà definitivo nelle prossime ore, Tiago Pinto vuole sistemare gli ultimi acquisti visto che a Mourinho mancano ancora un attaccante come alternativa ad Abraham e un quinto difensore, che serviranno al tecnico portoghese per tornare a lottare per il quarto posto, valido per un piazzamento in Champions League.

Calciomercato Roma, pronto un triennale per Belotti

E mentre il GM portoghese lavora per la difesa con uno tra Zagadou e Bailly, su cui c’è anche il Milan, Shomurodov è sempre più vicino al Bologna, trasferimento che dovrebbe portare il giocatore in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni alla corte di Mihajlovic. Nel frattempo la Roma ha proposto un contratto triennale da 2,8 milioni di euro per arrivare a Belotti, calciatore svincolato dal Torino e che sarebbe perfetto come vice Abraham.