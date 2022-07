Calciomercato Serie B: Lucca è già in Olanda, Pisa affondo su Morutan

Lorenzo Lucca è volato in Olanda

Lorenzo Lucca è volato in Olanda nella giornata di ieri, domattina sosterrà le visite mediche per poi apporre la firma sul contratto che lo legherà all’Ajax per una stagione con opzione per altri quattro anni. Il Pisa incasserà 1,5 milioni per il prestito nella prima stagione, l’Ajax eventualmente lo riscatterà per altri 10 milioni, bel colpo per il club nerazzurro ma pessima figura dei club italiani che non hanno creduto nelle qualità dell’ex Palermo. Il Pisa adesso è alla ricerca di un sostituto di Lucca, ma è anche sulle tracce di un esterno d’attacco . Olimpu Morutan del Galatasaray sembra essere il profilo giusto, ma c’è da superare la concorrenza del Sivasspor.

Il Lecce è molto vicino a Di Francesco della Spal, il club di Ferrara, invece, sembra essere ad un passo dal centrocampista Proia attualmente al Vicenza.

Infine la Ternana ha ottenuto il no di Benali che ha preferito restare a Crotone.