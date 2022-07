F1, in Ungheria fa festa Verstappen. La Ferrari butta la vittoria

E’ ancora Verstappen a far festa, in Ungheria vince ancora il pilota olandese. Il giovane campione precede Hamilton e Russel. Disastro Ferrari, il team del cavallino butta alle ortiche una vittoria in pugno, strategia criticabile e Leclerc e Sainz che restano con l’amaro in bocca come il popolo della rossa. Sotto accusa le decisioni e strategie di Binotto.