Calciomercato Inter, Sanchez tratta la rescissione: ecco quanto costerà al club di Zhang

Calciomercato Inter, tante le uscite per Marotta

L’attacco dell’Inter continua a tenere banco in casa nerazzurra visto che sono tante le uscite che dovrà fare ancora Marotta per risparmiare sugli ingaggi a partire da calciatori come Sanchez, che pesano enormemente sulle casse nerazzurre.

Calciatore Inter, su Sanchez c’è il Marsiglia

“Tra lunedì e martedì proseguirà i discorsi della buonuscita con l’Inter – cui il cileno costerà al club 7-8 milioni tra incentivo all’uscita e stipendi accantonati – e successivamente a Marsiglia, con l’Olympique molto interessato al suo assistito. Il club francese prima però deve effettuare una cessione in attacco”, spiega Sport Mediaset visto che nelle prossime ore il calciatore troverà un accordo con il club nerazzurro.