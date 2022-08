Calciomercato Milan, dopo De Ketelaere Maldini non si ferma: altro rinforzo in arrivo

Calciomercato Milan, due acquisti per Pioli

Terminato l’affare De Ketelaere, ora Maldini vuole completare la squadra con le ultime priorità ovvero un difensore accanto a Tomori e un nuovo centrocampista visto che non basta il solo Adli a disposizione e il ritorno di Pobega.

Calciomercato Milan, ora tocca a Renato Sanches

Per il reparto di mezzo resta in cima ai desideri Renato Sanches. Tra il Milan e il Lille c’è già un accordo tra le parti sulla base di 15 milioni di euro anche se il PSG resta davanti visto che il calciatore potrebbe rimanere in Ligue 1. E allora ecco che il club rossonero lavora a diverse alternative come Chukwuemek, ma anche Douglas Luiz, tutti e due dell’Aston Villa ma anche a Vereout, centrocampista in uscita dalla Roma.