UFFICIALE – Calciomercato Lazio, altro acquisto di Lotito: preso Vecino!

Calciomercato Lazio ultimo sforzo per Lotito e Tare

Dopo i sei acquisti fatti in questa sessione di mercato, aspettando l’arrivo di Provedel in casa Lazio Lotito e Tare stanno ultimando gli ultimi acquisti con Sarri che risulta piacevolmente soddisfatto fino ad ora, e non è detto che non possa esserci la ciliegina sulla torta, vedendo anche il mercato fatto dai cugini giallorossi.

Calciomercato Lazio, ufficiale l’arrivo di Vecino

Dopo le visite mediche di questa mattina nella Capitale, Matias Vecino è ufficialmente un nuovo calciatore della S.S.Lazio. Il calciatore uruguaiano ha firmatoun contratto di tre stagioni sportive con il calciatore si unirà al gruppo dal prossimo mercoledì per i primi allenamenti con la squadra.