Calciomercato Inter, due cessioni in attacco per arrivare a Mertens: i dettagli

Calciomercato Inter, nuovo arrivo in attacco

L’Inter continua a pensare all’attacco visto che manca sempre meno all’inizio del campionato considerato che Sanchez ha raggiunto un accordo con i nerazzurri per la risoluzione del contratto e Pinamonti è prossimo alla cessione.

Calciomercato Inter, dentro Mertens e fuori Correa e Sanchez?

In queste ore l’Inter concederà al calciatore una cifra vicina ai 5 milioni di euro per lasciar partire il calciatore e poi potrebbe spingere per arrivare a Mertens, che con Dzeko formerebbe un’altra coppia d’attacco. E poi c’è sempre la questione legata a Correa, che potrebbe clamorosamente lasciare i nerazzurri dopo una sola stagione. “Alexis Sanchez ha rescisso il contratto con l’Inter (per lui c’è il Marsiglia). Ora nerazzurri su Mertens, che attende una chiamata“, si legge su La Repubblica.