Calciomercato Inter, due nuove conferme per Inzaghi: l’allenatore spera

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul futuro di Skriniar e Dumfries , che potrebbe partire visto che il Chelsea è molto interessato a lui anche se ad oggi non sono arrivate ancora offerte concrete.

Calciomercato Inter, due rinnovi in casa Inter: si tratta

“Si parla tanto di Inghilterra ma ad oggi l’Inter offerte dal Chelsea non le ha ancora ricevute. L’interesse di Tuchel è noto da tempo, ma ad oggi zero offerte. Il discorso Skriniar-Psg è fermo da giugno a 50 milioni: quando si è parlato di vari rilanci, all’Inter non sono mai arrivati. L’Inter a 50 non vende Skriniar, ne vuole almeno 70: ad oggi non ci siamo. Il Psg sta attuando sempre la stessa strategia: si fa alle proprie condizioni oppure lascia il tavolo. Intanto l’Inter lavora sul rinnovo di Skriniar: il club vuole provare a completare il tutto al più presto ma non siamo ancora a quel punto”. Questo quanto riportato dal collega Fabrizio Romano.