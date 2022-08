Calciomercato Milan, altri due colpi per i rossoneri: di chi si tratta

Calciomercato Milan, Pioli aspetta due acquisti

L’arrivo di De Ketelaere non sarà l’ultimo acquisto in casa Milan considerato che a Pioli dopo Adli e Origi mancano ancora un difensore centrale ed un nuovo centrocampista, che sostituiranno Kessie e Romagnoli, andati via a parametro zero.

Calciomercato Milan, l’ultima idea arriva dal PSG2

E proprio per questo Maldini e Massara stanno lavorando a Renato Sanches del Lille, con una trattativa che va avanti da mesi anche se non è facile visto il forte interesse del PSG di Galtier e dell’ex Lille Campos. E poi c’è la questione relativa al difensore, con la dirigenza rossonera continua a tenere i contatti sia con Tanganga del Tottenham che con Diallo, che il club cederebbe in caso di arrivo di Skriniar.