Calciomercato Roma, Belotti è in arrivo: ora servono due cessioni

Calciomercato Roma, Tiago Pinto non si ferma

Dopo l’acquisto di Dybala, ora i giallorossi non vogliono più fermarsi soprattutto perchè a Mourinho mancano tre ultimi colpi di mercato per chiudere la campagna acquisti. Tiago Pinto sta lavorando per portare a Roma, Andrea Belotti, ex attaccante del Torino con cui c’è già un accordo su una base triennale da 2.8 milioni di euro.

Roma, tanti i nomi sul mercato

Secondo quanto riportato da Il Tempo però i movimenti in casa giallorossi non sono finiti perchè la società e il tecnico hanno deciso di comunicare a Justin Kluivert e Riccardo Calafiori che non rientrano nei piani per il futuro e che finiranno di nuovo sul mercato. Oltre ai due sono poi da cedere anche Coric, Bianda, Diawara, Riccardi, Bouah, Providence e Villar, richiesto in questi giorni dalla Sampdoria.