Calciomercato Inter, bloccata la cessione di Pinamonti: ecco perchè

Fase di stallo per l'attaccante ex Empoli

Inter, per il mercato non è finita qui

Questa per l’Inter è stata una sessione di mercato difficile viste le trattative sfumate di Bremer e Dybala. Non c’è stato solo questo però, perchè Marotta nelle ultime settimane ha ripreso Lukaku dal Chelsea, acquistato due ottimi prospetti come Asllani e Bellanova ma ha anche aumentato d’esperienza con un calciatore delle qualità di Mkhitaryan. Aspettando l’inizio di campionato, all’appello manca però anche un difensore, che potrebbe arrivare dalle cessioni, compresa quella di Pinamonti, che però si allontana dall’Atalanta.

Calciomercato Inter, Pinamonti si allontana dall’Atalanta

“Su Aleksej Miranchuk posso confermare che abbiamo parlato col Torino, a seguito di una lunga conversazione col mister ci ha scritto di trattenerlo, è un operazione che in questo momento si è fermata. Come sempre nel calcio ci sono tante operazioni, finché non si finalizzano non si possono annunciare, qualcosa nelle prossime ore dovrebbe succedere. Se accadrà qualcosa su Pinamonti? No, è un bel giocatore, ma l’Atalanta ha tanti attaccanti, ha Miranchuk, Pasalic, Zapata, Muriel. Vediamo cosa succederà, ma bisogna sempre tenere in considerazione la profondità della rosa”. Queste le parole di Luca Percassi, che è intervenuto ad un evento a Zingonia ed ha parlato delle prossime mosse del club bergamasco.