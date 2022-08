Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno deciso: è lui il centrocampista su cui puntare

Calciomercato Juventus, mancano 3 acquisti

Considerato l’infortunio di Pogba, che costringerà il calciatore francese a star fuori per ben 5 settimane, la Juventus torna sul mercato. Il club bianconero deve ultimare gli ultimi acquisti visto che a oggi mancano un centrocampista, un esterno sinistro e un vice Vlahovic. Bloccate poi le uscite, soprattutto quella di Rabiot dopo l’inconveniente avuto a Pogba.

Calciomercato Juventus, Marchetti svela: “Tutto su Paredes”

E a proposito del mercato bianconero, Luca Marchetti, giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di quello che farà la Juventus nelle prossime settimane, a cominciare dal centrocampo: “Paredes è l’opzione migliore per il centrocampo, ma serve un’altra uscita oltre ad Arthur a centrocampo. Il nome principale è quello di Rabiot, i giovani se escono partiranno solamente in prestito e in questo momento Fagioli e Rovella vengono tenuti in considerazione“.