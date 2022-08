Calciomercato Roma, scambio in cabina di regia: ora manca l’ultimo tassello

Calciomercato Roma, tante le cessioni in ballo

Aspettando l’inizio di campionato, comincia a prendere forma la nuova Roma di Mourinho che ha bisogno di ultimare la rosa per tornare a lottare per il quarto posto, piazzamento fondamentale per la Champions League. Il tecnico portoghese ha da tempo fissato quali calciatori servono alla Roma e quali no visto che restano sul mercato, Diawara, Darboe, Felix, Riccardi, Coric, El Shaarawy(in caso di una grande offerta), Vina, Shomurodov e Veretout(ad un passo dal Marsiglia), qualora Tiago Pinto chiuda per i suoi sostituti.

Calciomercato Roma, ora serve un difensore

E proprio in queste ore il gm portoghese sta lavorando alla chiusura delle trattative di Shomurodov e Veretout, che sono sempre più lontani dalla Capitale mentre in entrata sembra fatta per gli arrivi di Wijnaldum e Belotti. E non è finita qui perchè Tiago Pinto vorrebbe regalare come ultima ciliegina sulla torta a Mourinho un difensore, che chiuderebbe così una campagna acquisti da Special One