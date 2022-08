Calciomercato Inter, ecco l’alternativa a Dumfries: arriva l’ex Fiorentina

Dumfries tentenna, Marotta si fa trovare pronto

Sono giorni caldi per i nerazzurri costretti a cedere per risanare il bilancio. Dopo gli addii sempre più probabili di Sanchez e Pinamonti, non è da escludere che Marotta possa cedere un pezzo da novanta. Uno dei nomi più gettonati a lasciare Milano è Denzel Dumfries, ex PSV che è reduce da una buona stagione con i nerazzurri. L’Inter vorrebbe monetizzare almeno 50 milioni dalla cessione dell’olandese. Beppe Marotta non vuole farsi trovare impreparato e ha già individuato i possibili sostituti.

Due ex Serie A nel mirino dell’Inter

Se dovesse partire Dumfries, ecco su chi sono rivolti i pensieri dell’Inter. Il primo nome è Timothy Castagne, esterno ex Atalanta di proprietà del Leicester. Il secondo nome corrisponde a quello di Alvaro Odriozola che nella passata stagione ha fatto vedere ottime cose con Vincenzo Italiano e terminato il prestito è tornato a Madrid.