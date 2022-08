Calciomercato Inter, Sanchez sottolinea: “Non è ancora fatta. Voglio tornare a giocare”

Calciomercato Inter, Sanchez: “C’è sempre qualcosa di buono”

Alexis Sanchez, accompagnato insieme all’agente Fernando Felicevich, ieri sera ha vissuto una delle sue ultime giornate a Milano, visti i rumors di mercato. L’attaccante cileno ex Barca e Arsenal infatti, sta trattando la risoluzione del contratto col club di Zhang e al termine della cena ha risposto così ai giornalisti presenti. Il giocatore nelle prossime ore lascerà così come il suo ex compagno Vidal, i nerazzurri. Si parla di una rescissione consensuale da 5 milioni di euro, con il calciatore che sarà libero di firmare per qualsiasi altro club.

Quanto sei vicino a salutare l’Inter?

“Sono tranquillo. Voglio giocare”.

Vuoi ancora vincere?

“Sempre è così, il leone è così. Ancora non siamo vicini (all’addio, ndr)”.

Ti aspettavi qualcosa di più?

“C’è sempre qualcosa di più. Sono felice”.

Vuoi dire qualcosa ai tifosi dell’Inter?

“Ancora no, è ancora presto”