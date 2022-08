Calciomercato Juventus, Allegri boccia l’attaccante: di chi si tratta

Depay-Juve, l’olandese non convince Cherubini

La Juventus è alla ricerca di pedine valide da inserire al posto giusto per completare una rosa da scudetto per Max Allegri. Il tecnico bianconero ha tra le preferenze Alvaro Morata, in grado di giocare sia come punta che come esterno d’attacco. I bianconeri faranno un ultimo tentativo nel weekend a Tel Aviv dove si giocherà domenica l’ultima amichevole per la Juve contro l’Atletico Madrid. Federico Cherubini starebbe continuando a guardarsi intorno ma tra i possibili sostituti non c’è Memphis Depay. L’olandese non scalda la dirigenza bianconera che ha più di qualche dubbio sulla tenuta fisica del calciatore.

Per il vice Vlahovic si guarda in casa

A sorpresa Allegri starebbe pensando di puntare su Moise Kean come prima riserva di Vlahovic viste le necessità di intervenire sul mercato in altre zone del campo. Attenzione però anche all’idea Arnautovic.