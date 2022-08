Calciomercato Lazio, Luis Alberto pronto a tornare in Spagna: c’è il suo sostituto

Futuro sempre più lontano dalla Capitale per il trequartista

Calciomercato Lazio, Luis Alberto pronto a raggiungere Monchi

“Luis Alberto per il secondo anno consecutivo ha espresso il desiderio di tornare al Siviglia”. E’ questa la verità detta da Maurizio Sarri, intervistato al Corriere dello Sport che conferma ancora una volta come il calciatore come voglia lasciare la Lazio dopo sei stagioni.

Calciomercato Lazio, due le piste a centrocampo: i nomi

Per cedere il calciatore però, Lotito chiede 25 milioni di euro e non intende scendere di un euro. Per sostituire il trequartista spagnolo, Tare sta lavorando a diverse piste tra cui il nome di Ivan Ilic, centrocampista serbo classe 2001 dell’Hellas Verona e bloccato dal club di Lotito. C’è poi sempre l’idea Zielinski, centrocampista polacco del Napoli che piace anche al West Ham anche se De Laurentiis continua a chiedere 40 milioni di euro.