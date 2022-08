Calciomercato Milan, i rossoneri puntano al centrocampista del Tottenham: lo manda Conte

Maldini al lavoro per regalare il centrocampista a Pioli

Calciomercato Milan, Maldini vuole completare il centrocampo

Il Milan continua a lavorare a fari spenti sul mercato: in questi giorni Maldini e Massara, dopo aver chiuso l’operazione De Ketelaere, vogliono regalare a Pioli un centrocampista che possa sostituire nel migliore dei modi Franck Kessie. Sfumato Renato Sanches, ad un passo dal PSG, i rossoneri hanno individuato un nome nuovo.

Mercato Milan, l’obiettivo è Sarr del Tottenham

L’obiettivo, come riporta Il Corriere della Sera, è Pape Matar Sarr, piuttosto che Tanguy Ndombele. Il problema è trovare la formula giusta, per il quotidiano: gli Spurs per lasciar partire il suo talentino vorrebbero chiudere con un prestito secco, mentre il Milan vorrebbe inserire il diritto di riscatto al termine della stagione.