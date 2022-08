Calciomercato Roma, fatta per Veretout al Marsiglia! Pronto Wijnaldum

Calciomercato Roma, Veretout torna in Francia

Aspettando l’arrivo di questo pomeriggio di Georgino Wijnaldum, che atterrerà all’aereoporto di Ciampino alle ore 17,15 Tiago Pinto sta lavorando alle cessioni e proprio in queste ore il GM giallorosso ha definito la cessione di Jordan Veretout all’Olympique Marsiglia.

Tiago Pinto non si ferma: ora manca Belotti

La Roma ha chiuso l’accordo con il club francese a titolo definitivo sulla base di 11 milioni di euro più 4,5 di bonus legati a presenze e alla qualificazione in Champions del club francese, che dopo l’arrivo del centrocampista ex Fiorentina è vicina anche ad Alexis Sanchez, che ha rescisso anticipatamente il contratto con i nerazzurri. Sistemato il reparto di centrocampo, la Roma non si ferma e aspettando l’uscita di Shomurodov è pronta a inserire nella rosa di Josè Mourinho, Andrea Belotti.