Calciomercato Roma, il difensore per Mourinho arriva dalla Premier: trattativa in chiusura

Roma scatenata, Ten Hag dà il via libera al difensore

Dopo aver chiuso Wijnaldum, la Roma si è rigettata sul mercato per riuscire a regalare a Mourinho un difensore di ottima affidabilità. Nelle ultime ore ci sono stati enormi passi in avanti per quanto riguarda la trattativa che porta a Eric Bailly del Manchester United. L’intesa tra i due club consisterebbe in un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Non solo Bailly, tra i due club si è parlato anche di un altro difensore

L’accordo per Bailly è stato trovato ma la Roma ha mostrato interesse anche per un altro difensore dello United. Stiamo parlando di Victor Lindelof, difensore svedese in scadenza nel 2024 e che non rientra nei piani di Ten Hag. Mourinho lo aveva già voluto(e accontentato)ai tempi dello United ma per ora resta solo un’idea.