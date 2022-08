Calciomercato Roma, Tiago Pinto scatenato: in chiusura due cessioni

La Roma pronta a piazzare due colpi in uscita

Calciomercato Roma, ad un passo la cessione di Kluivert

La Roma e Tiago Pinto letteralmente scatenati sul mercato: dopo l’arrivo previsto oggi di Wijnaldum e la cessione ormai ai dettagli di Veretout al Marsiglia, il gm giallorosso sta per piazzare altri due esuberi della rosa giallorossa: il Fulham infatti è ad un passo da Justin Kluivert, l’operazione sarà a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro.

Mercato Roma, ai dettagli anche la cessione di Villar alla Sampdoria

Roma e Sampdoria stanno lavorando anche per definire i dettagli della formula del trasferimento – si tratta di un prestito con diritto/obbligo di riscatto – di Gonzalo Villar in blucerchiato. L’operazione è prevista in chiusura domani.