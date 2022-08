Juventus A-Juventus B, le probabili formazioni e dove vederla

L’amichevole di Villar Perosa, tutta interna alla Juventus, è ormai un classico del calcio estivo bianconero. Nella tenuta di famiglia degli Agnelli, la prima squadra sfiderà l’Under 23. Sarà il penultimo test dei bianconeri prima dell’inizio del campionato, ma soprattutto un’occasione di festa, per cominciare al meglio la stagione.

Juventus A-Juventus B, le probabili formazioni

Juventus A (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Rabiot, Locatelli, Zakaria; Di Maria, Vlahovic, Cuadrado

Juventus B (3-5-2): Senkò; Nzouango, Poli, Stramaccioni; Leo, Berrenechea, Zuelli, Sersanti, Turicchia; Da Graca, Soulé

Juventus A- Juventus B, dove vederla

Al momento, la partita non sarà visibile né in diretta televisiva, né in streaming, e la società ancora non ha fatto sapere quando ci sarà il calcio d’inizio.