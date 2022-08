Calciomercato Inter, il difensore rifiuta i nerazzurri: Marotta cambia obiettivo

Futuro Milenkovic, per il difensore pronto il rinnovo

Nelle ultime settimane si sono fatti insistenti le voci di una possibile cessione di Milenkovic da parte della Fiorentina in questa sessione di mercato. Il difensore serbo piace molto all’Inter ma non solo. Nella trattativa si era inserita anche la Juventus, alla ricerca di un terzo difensore di alto livello per completare il reparto. Nelle giornate di ieri e oggi, però, c’è stato un incontro tra la società del club viola e l’entourage del giocatore Fali Ramadani per una possibile permanenza di Milenkovic.

Milenkovic-Fiorentina, aria di rinnovo

Daniele Pradé non vorrebbe privarsi di Milenkovic, ritenuto fondamentale per il progetto viola. Per il difensore è pronto un rinnovo da 3 milioni netti a stagione fino al 2026.