Calciomercato Inter, maxi scambio col Sassuolo: Marotta ci pensa

Calciomercato Inter, Marotta vuole l’ultimo colpo

Il mercato dell’Inter è sempre più vicino in via di definizione perchè dopo gli acquisti(importanti) di Lukaku, Asllani, Bellanova e Calhanoglu, aspettando un nuovo difensore viste le partenze di Ranocchia e Kolarov.

Calciomercato Inter, Pinamonti pronto alla cessione

Ed ecco che allora Marotta potrebbe mettere in piedi un nuovo scambio con il Sassuolo, visto che i neroverdi seguono da tempo Andrea Pinamonti, attaccante che prenderebbe il posto di Scamacca, volato in Inghilterra. Per prendere il calciatore però servono 20 milioni di euro, cifra che il club neroverde vorrebbe abbassare inserendo il cartellino di Muldur, difensore che andrebbe a ricoprire il ruolo di quinto di difesa secondo quanto riportato da Tuttosport. Resta però ancora aperta la pista che porta ad Acerbi, in uscita dalla Lazio.