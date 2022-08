Calciomercato Inter, tutti pazzi di Casadei

Casadei-Inter, di mezzo c’è il Chelsea

Il Chelsea fa la voce grossa, nel mirino dei blues Dumfries e soprattutto il giovane Casadei. L’olandese piace da tempo al club londinese, interessato a rinforzare la corsia esterna. A sorprendere, forse non troppo, è il forte interesse per Casadei. Il giovane della primavera nerazzurra obiettivo del Chelsea, che già in passato si era interessato al centrocampista. Il club nerazzurro, pur pensando alle plusvalenze, non vorrebbe privarsi a titolo definitivo del giovane nerazzurro, l’obiettivo sarebbe monetizzare mantenendo la possibilità di recompra futura, clausola che al Chelsea non piace.

Inter che preferirebbe cedere il giocatore in Serie A, su di lui anche Sassuolo e Torino, per vederlo maturare ed eventualmente riportarlo a Milano, evitando un nuovo caso Zaniolo. In molti si chiedono, perchè non dare spazio a giovani di gran prospettiva come accade spesso in altri campionati? Vedi Spagna e Inghilterra, in Italia si ha forse paura di puntare sui giovani. Cosa fare quindi con Casadei? La parola a Marotta e ai dirigenti nerazzurri.