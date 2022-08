Calciomercato Juventus, Allegri ha trovato il suo centrocampista: di chi si tratta

Fagioli-Juve, avanti insieme

Nicolò Fagioli è uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, capace di trascinare la Cremonese in Serie A a suon di giocate. La Juve non se ne vuole privare, soprattutto dopo l’ottimo precampionato condotto dal centrocampista italiano, e ha già trovato l’accordo con l’entourage e il giocatore per il rinnovo di contratto. Il contratto è in scadenza a giugno 2023 ma il prolungamento prevede un arrotondamento sull’ingaggio e un’ulteriore durata di altri 3 anni, quindi fino a giugno 2026.

Fagioli rinnova per restare in bianconero

Le conseguenze del rinnovo non sono come quelle delle passate stagioni. Ebbene sì, il talento nato a Piacenza questa volta non verrà dirottato in prestito ma resterà in bianconero per giocarsi le proprie carte visti anche gli infortuni di Pogba e Mckennie.