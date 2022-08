Calciomercato Juventus, si lavora per portare a Torino l’attaccante

Calciomercato Juventus, l’attaccante è la prima scelta dei bianconeri

La Juventus si muove sul mercato per regalare ad Allegri l’attaccante esterno richiesto: la prima scelta per i bianconeri è diventato Filip Kostic, con i bianconeri che stanno accelerando per portarlo a Torino in questi giorni. Ieri incontro proficuo con l’Eintracht Francoforte, l’accordo ancora non c’è ma si lavora per raggiungerlo.

Mercato Juventus, oggi incontro con l’agente di Kostic

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, in queste ore la Juventus incontrerà anche l’agente del serbo che intanto sta lavorando per la buona riuscita dell’operazione, nonostante l’inserimento del West Ham su di lui. Ad oggi la proposta bianconera è di 12 milioni più 3 di bonus, possibile che per la chiusura serva un ulteriore rilancio ma alla Continassa si respira ottimismo.