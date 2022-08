Calciomercato Lazio, due giocatori in uscita: il punto

Acerbi-Inter, Inzaghi lo vuole a Milano

La Lazio è concentrata sul mercato in uscita dopo acquisti importanti sul quale può lavorare Maurizio Sarri. L’arrivo di Romagnoli e Gila in difesa accelerano la partenza di Francesco Acerbi, che vorrebbe continuare a essere protagonista in una big. Sul difensore c’è il forte interesse dell’Inter che lo starebbe valutando come prima alternativa per la difesa. Pastorello, entourage del giocatore, si è trovato a casa Inter nella giornata di oggi ma alla domanda su Acerbi ha risposto: “Acerbi è un giocatore forte, non so se piace all’Inter. Bisogna chiederlo a loro”.

Luis Alberto verso la Liga

Luis Alberto è pronto a lasciare Formello. Su di lui c’è il Siviglia che nei prossimi giorni tenterà di affondare il colpo decisivo. Il sostituto per Sarri arriva dall’Hellas Verona, si tratta di Ivan Ilic.