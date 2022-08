Calciomercato Milan, gli obiettivi per la difesa di Pioli: i nomi

Calciomercato Milan, a Pioli servono due pedine

Dopo l’acquisto di De Ketelaere, ora Maldini vuole completare gli ultimi acquisti per la rosa di Pioli visto che all’allenatore del Milan servono anche un centrocampista(sfumato Renato Sanches passato al PSG) e un difensore, richiesta primaria di Pioli dopo la partenza di Romagnoli.

Calciomercato Milan, Condò: “Ecco chi prenderei in difesa”

E proprio del reparto difensore ha parlato Paolo Condò, giornalista di Sky Sport. “Il Milan sta cercando un giocatore che possa ripercorrere la carriera di Desailly”. Il giornalista ha svelato poi un possibile obiettivo rossonero di mercato: “Il Milan – ha detto – vuole un calciatore che possa giocare al centro della difesa ma all’occorrenza anche a centrocampo. Io ho in mente il nome, ma non credo sia in vendita ovvero Scalvini dell’Atalanta”.