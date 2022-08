Calciomercato Inter, Inzaghi ritrova la difesa titolare e Skriniar è pronto al rinnovo

Inter-Villarreal, difesa titolare in vista di Lecce

Siamo alle porte del campionato e stasera l’Inter scenderà in campo per l’ultima amichevole contro il Villarreal prima dell’inizio della stagione. Dopo le tante voci di mercato di questa estate sulla possibile partenza di un big, Inzaghi schiererà la squadra titolare ripartendo dalle certezze dei tre davanti al portiere. Insieme a Samir Handanovic a difendere la porta nerazzurra ci saranno anche i più vociferato del mercato: Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Da possibili sacrificabili a titolari indiscussi

Dall’interesse di Tottenham e Manchester United per Bastoni fino ad arrivare alla trattativa PSG-Skriniar. In mezzo il caso De Vrij che si è visto arrivare offerte non all’altezza dell’Inter e delle sue aspettative. Questa sera il trittico sarà pronto a guidare la retroguardia contro il club spagnolo e, a meno di clamorosi colpi di scena, lo faranno per tutta la stagione 2022-2023.