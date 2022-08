Calciomercato Juventus, passo in avanti per Kostic: accordo vicino

Calciomercato Juventus: pronto un triennale per Kostic

Filip Kostic è sempre più vicino a sbarcare a Torino direzione Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport la il club bianconero ha accelerato in queste ore per arrivare al calciatore con il procuratore del calciatore che ha raggiunto un accordo con in club di Agnelli sulla base di un triennale da 3,5 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Juventus, altri due acquisti in arrivo

C’è da trovare l’intesa però anche con l’Eintracht Francoforte, che continua a chiedere 20 milioni di euro. La Juventus però è pronta ad alzare l’offerta visto che la forbice non è così ampia con Allegri che avrà così l’esterno offensivo visto che in questi giorni ha adattato sempre l’opzione Cuadrado. Da vedere poi se Cherubini tornerà su un nuovo centrocampista dopo l’infortunio di Pogba visto che a oggi le priorità sono un centrocampista e un vice Vlahovic.