Calciomercato Lazio, Lotito spinge per il centrocampista

Calciomercato Lazio, Sarri può avere il centrocampista

In casa Lazio il mercato è in fermento: nonostante la grana Luis Alberto, con lo spagnolo neanche convocato per l’amichevole di questa sera contro il Valladolid, Lotito sta lavorando per regalare a Sarri il centrocampista che possa anche rimpiazzare l’eventuale partenza dello spagnolo.

Mercato Lazio, il nome è sempre quello di Ilic

Il futuro di Ivan Ilic è sempre più biancoceleste: Lotito e Setti, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, hanno avuto un colloquio pochi giorni fa. Il presidente della Lazio ha rinnovato il proprio interesse e avrebbe promesso di chiuderlo entro una settimana, accontentando la richiesta di Setti di cessione del centrocampista entro l’inizio del campionato.