Calciomercato Milan, altro centrocampista in arrivo dalla Ligue dopo Adli: il nome

Calciomercato Milan, testa a testa con le grandi

Continua la caccia al mercato per il Milan di Maldini e Massara, che in poche ore vogliono completare gli acquisti a otto giorni dall’inizio del considerato e considerato che Roma e Juventus si sono avvicinate ulteriormente con gli acquisti di Pogba, Di Maria, Wijnaldum, Matic e Dybala.

Milan su Onana: è derby con l’ononimo portiere camerunense

E allora ecco che i dirigenti sono pronti ad accontentare Pioli con un difensore ed un ultimo centrocampista dopo Adli e il ritorno di Pobega. Massara in queste ore starebbe valutando il nome di Jean Onana, centrocampista camerunese classe 2000 in forza al Bordeaux. Qualora i rossoneri non riuscissero ad arrivare al calciatore c’è sempre il nome di Tameze dell’Hellas Verona.