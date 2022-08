Calciomercato Milan, altro rinnovo in arrivo: i dettagli

Maldini riparte da un big in difesa

Le idee in casa Milan sono chiare: blindare i migliori. In un’estate fatta di acquisti e cessioni importanti bisogna guardare anche, e soprattutto, chi tra i rossoneri ha raggiunto l’apice della propria carriera fino a questo momento. Un giocatore che fa parte di questa categoria è sicuramente Fikayo Tomori, arrivato dal Chelsea con scarsa autostima e che ha saputo rilanciarsi ed essere protagonista del Milan campione d’Italia.

Tomori-Milan, le cifre dell’accordo

Il duo Maldini-Massara stravede per il difensore inglese e per questo motivo hanno pensato di avanzare un’offerta per il rinnovo. L’accordo tra le parti prevede un aumento dell’ingaggio da 2 milioni di euro netti a 3,5 milioni con i bonus. Inoltre, Tomori si legherà al Milan per altre 5 stagioni fino al 2027.