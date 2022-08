Calciomercato Roma, Conte chiama Zaniolo: Tiago Pinto studia le alternative

Calciomercato Roma, Zaniolo vola verso la Premier: c’è il Tottenham

Zaniolo torna ad essere al centro dei rumors di mercato. L’esterno giallorosso, visti i tentennamenti cominciati a giugno ora potrebbe essere di nuovo sul piede di partenza considerato anche i tanti investimenti fatti dalla squadra giallorossa come Wijnaldum, Matic o Dybala.

Calciomercato Roma, pronti 45 milioni per Zaniolo

Secondo quanto riportato da Ilario Di Giovambattista sulle frequenze di Radio Radio, il club dei Friedkin sarebbe in trattativa avanzata proprio con gli Spurs di Conte. Dopo l’amichevole di sabato scorso, il tecnico ex Juventus avrebbe chiesto di accelerare per arrivare al calciatore con Paratici che è pronto ad offrire una cifra vicina ai 45 milioni richiesti dal giallorossi. Roma che sta studiando le tante alternative come Pasalic o Isco, che potrebbe arrivare a parametro zero e che poi chiuderà la campagna acquisti con l’arrivo di Belotti.