Calciomercato Roma, insidie straniere per Belotti

Calciomercato Roma, Wolves e Galatasaray su Belotti

Sirene dall’estero per Andrea Belotti: la Roma resta forte e in pole position sul’l’attaccante ex Torino, ma si registrano diversi interessamenti per il Gallo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Wolverhampton ha offerto un contratto triennale da 3,5 milioni più bonus all’attaccante; anche il Galatasaray si è fatto avanti per ingaggiare Belotti.

Mercato Roma, Belotti aspetta sempre la Roma come prima scelta

Nonostante queste sirene di mercato, la volontà di Belotti è sempre quella di vestire la maglia giallorossa: si aspetta solo la cessione di Shomurodov al Bologna per poter chiudere l’operazione e far sbarcare il Gallo alla corte di Josè Mourinho.