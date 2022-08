Calciomercato Roma, Mourinho ha scelto il rinforzo in difesa: arriva dalla Premier

Roma, Mourinho vuole riformare la coppia Smalling-Bailly

Una Roma rivoluzionaria non ha tempo e voglia di mettere fine al proprio mercato in entrata. Dopo l’arrivo di Wijnaldum che ha scatenato l’euforia dei tifosi, Tiago Pinto pensa a rinforzare il reparto arretrato sia a livello numerico che qualitativo. Lo Special One avrebbe già individuato il difensore perfetto per il suo stile di gioco. Il nome corrisponde a quello di Eric Bailly, ai margini del progetto Ten Hag e che riabbraccerebbe volentieri il tecnico portoghese.

Roma-United, le cifre del possibile accordo

Tra Roma e Bailly c’è stima reciproca, l’unico ostacolo non indifferente rimane lo United. La Roma ha messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. I Red Devils hanno aperto al prestito ma vorrebbero essere certi di monetizzare. Filtra ottimismo dalle parti di Trigoria per la buona riuscita dell’operazione.