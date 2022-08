Calciomercato Roma, tutto fatto per Shomurodov: l’attaccante va al Bologna

Calciomercato Roma, altra cessione per Tiago Pinto

Emergono nuovi dettagli per quanto riguarda il futuro di Shomurodov. L’attaccante della Roma, chiuso da Abraham in attacco e dall’ormai prossimo arrivo di Belotti, è stato messo sul mercato da tempo da Mourinho dopo le prestazioni dell’anno scorso. Tiago Pinto dopo gli acquisti di Matic, Wijnaldum e Dybala, vuole regalare la ciliegina sulla torta allo Special One per provare a puntare a qualcosa di più di un posto in Champions League.

Calciomercato Roma, Mihajlovic chiede Shomurodov: i dettagli

Sono tante le squadre interessate al calciatore visto che l’attaccante interessa a Torino, Sassuolo ma soprattutto Bologna che secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, ha accettato di inserire nell’accordo l’obbligo legato al rendimento dell’attaccante uzbeko. Il calciatore ex Genoa sarà così la riserva di Arnautovic, proprio come aveva chiesto l’allenatore Sinisa Mihajlović.