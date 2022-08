Il Chelsea sfida l'Everton con un Koulibaly in più

Il Chelsea riparte dall’Everton, esordio in trasferta per i blues. Esordio per Koulibaly.

Le probabili formazioni di Everton-Chelsea

EVERTON (3-4-3): Pickford; Godfrey, Mina, Tarkowski; Patterson, Doucouré, Allan, Mykolenko; Gordon, Gray, McNeil.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kanté, Kovacic, Chilwell; Mount, Havertz, Sterling.