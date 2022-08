Inter-Villarreal, probabili formazioni e dove vederla

Ultima amichevole precampionato per l'Inter, assente Brozovic

Si chiude con una grande sfida il precampionato dell’Inter. I nerazzurri sfideranno la scorsa semifinalista della Champions League, il Villarreal. Inzaghi si aspetta risposte dai suoi, in particolare dalla difesa, fin troppe volta battuta in questo precampionato. Assente a sorpresa Brozovic per un problema fisico, gioca Asllani.

Inter-Villarreal, le probabili formazioni

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro. All. Simone Inzaghi

Probabile formazione Villarreal (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Coquelin, Morlanes, Dani Parejo; Pino, Gerard Moreno, Pedraza. All. Unai Emery

Inter-Villarreal, dove vederla

La gara sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Inter Tv, canale tematico nerazzurro che potete trovare sia sulle reti Sky che su quelle DAZN.