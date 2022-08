Incidente hot in piscina per Marika Fruscio

Il video questa volta non passa inosservato, Marika Fruscio lascia i fans senza parole. La showgirl napoletana, volto tv di Top Calcio 24, pubblica sul suo profilo instagram un video che la ritrae in piscina con le amiche, ma uscendo dall’acqua ecco il ‘fatto’, seno in vista e followers impazziti. Incidente hot e sorrisi, like da bollino rosso.

Marika Fruscio, incidente hot in piscina