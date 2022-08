Pisa in campo contro il Brescia

In campo in Coppa Italia Pisa e Brescia, sfida affascinante tra due formazioni che si preannunciano come vere protagoniste della stagione.

Le probabili formazioni di Pisa Brescia

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Cisco, Canestrelli, Hermannsson, Beruatto; Mastinu, Nagy, Marin; Sibilli; Cohen, Masucci. All. Maran

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Van De Looi, Bertagnoli; Ndoj, Olzer; Moreo. All. Clotet