Vicenza-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Sarà l'ultima amichevole precampionato per il Milan di Pioli

Ultima amichevole precampionato anche per il Milan. L’ambiente ha preso fiducia dopo l’arrivo di De Ketelaere e i rossoneri si stanno preparando al meglio per una stagione dove dovranno confermare il titolo di campioni d’Italia.

Vicenza-Milan, le probabili formazioni

VICENZA (3-5-2): Grandi; Ierardi, Padella, Bellich; Dalmonte, Scarsella, Cataldi, Zonta, Greco; Ferrari, Rolfini. All. Baldini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

Vicenza Milan in tv

Vicenza-Milan è in programma alle 19 allo Stadio Romeo Menti di Vicenza e sarà visibile in diretta su Sportitalia e, in streaming, sul sito ufficiale dell’emittente televisiva.