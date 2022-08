Allegri difende la Juve: “Gatti e Bremer hanno fatto bene”

Allegri nel ruolo di pompiere difende la sua Juve

La sconfitta con l’Atletico Madrid fa suonare il campanello d’allarme in casa bianconera, il tecnico della Juve Allegri in stile pompiere getta acqua sul fuoco e difende i suoi: “L’Atletico Madrid è una delle squadre più forti in Europa e da tutte le cose si possono comunque trarre aspetti positivi. Concedendogli contropiedi gli abbiamo dato pane per i loro denti. Bisogna essere più attenti sulle palle inattive ed essere più cattivi vincendo contrasti e duelli. Le qualità le abbiamo” le parole di Allegri che comunque promuove Bremer e Gatti: “Hanno fatto bene”.