Calciomercato Juventus, l’attaccante è ad un passo: ecco quando si chiude

Kostic-Juve, presto la fumata bianca

Non è ancora finito il mercato in entrata della Juve e viste le tante assenze tra le fila bianconere, soprattutto alla prima di campionato, Cherubini è costretto a procedere sul mercato per trovare i rimpiazzi giusti nelle singole posizioni. La Juve da tempo è alla ricerca di un esterno che possa sostituire Chiesa quando serve. Rimane una trattativa molto complicata quella che porta ad Alvaro Morata con l’Atletico che non fa sconti per lo spagnolo. Per questo motivo i bianconeri hanno rivolto le attenzioni altrove e sono pronti a sferrare l’assalto decisivo nei prossimi giorni per Kostic.

Asse Torino-Francoforte, giorni decisivi

La Vecchia Signora non vorrebbe andare oltre ai 10 milioni mentre l’Eintracht ne chiede almeno 15. Il serbo ha già salutato i tifosi nell’ultima partita in casa contro il Bayern Monaco. La volontà è chiara: Kostic vuole essere un nuovo giocatore della Juventus.